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【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜　料上半年轉賺1.6億元人幣

股市 08:15 2023/07/24

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【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜　料上半年轉賺1.6億元人幣

內地連鎖酒吧海倫司 （09869） 預期集團上半年將扭虧為盈，錄得淨利潤介乎約1.55億元至1.6億元（人民幣‧下同），按非香港財務報告準則計量，經調整淨利潤將介乎約1.7億元至1.8億元，同樣扭轉去年的虧損的9990萬元。

集團表示，上半年收入將介乎約7億元至7.2億元人民幣的範圍內，按年跌17.6%至19.9%，主要是由於特許經營酒館門店佔比提高，而來自該等特許經營酒館門店的收入以其門店營業額若干百分比計算所致。

海倫司指，上半年的預期淨利潤主要歸因於（i）隨著COVID-19疫情清零管控措施取消，集團酒館門店的客流量逐漸回升，門店經營表現好轉，（ii） 持續優化產品成本以及規模效應帶來的整體毛利率上升（截至2023年6月30日止六個月：72.3%，截至2022年6月30日止六個月：66.0%）；（iii）精細化管理帶來的效率優化。

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【理財要貼地】想做作家圓出書夢？自資出書入場費幾多？零成本都可以？

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編輯：姚卓然

港股 海倫司（09869） 新冠肺炎疫情 疫情 盈喜 酒吧 餐飲 營業額
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