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【盈警｜手機設備股】瑞聲發盈警　料上半年少賺最多65%

股市 07:51 2023/07/24

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【手機設備股】瑞聲發盈警　料上半年少賺最多65%

瑞聲 （02018） 發盈警，截至6月30日止六個月未經審核公司所有人應佔綜合淨利預計下跌至1.22億元至1.57億元人民幣之間，按年減少約55%至65%；而收入與2022年同期相比輕微減少。

瑞聲預期淨利按年下降的原因為1）由集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；2）中國内地經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩，導致全球智能手機市 場需求不振及行業競爭加劇；3）集團改進擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響。

展望下半年，集團仍然持續採取措施提高營運效率，執行積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團的努力，以及持續向其他垂直領域的擴張計劃，瑞聲對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。

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【理財要貼地】想做作家圓出書夢？自資出書入場費幾多？零成本都可以？

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編輯：姚卓然

港股 盈警 經濟 手機設備股 人民幣 智能手機
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