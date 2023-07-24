【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：冀中央政治局會議處理兩大問題　全球製造業活動回升有利中港股市

市場本周聚焦美國聯儲局議息，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑指出，難言今次是否最後一次加息，俄羅斯退出黑海穀物協議，以及厄爾尼諾現象或衝擊農產品產量，恐再次推高全球糧食價格，令美國通脹潛藏回升風險，故現時判斷未來3至6個月的通脹見頂是言之尚早，美國利率也有機會橫行一段時間。

美股今年升勢主要由數隻科技股推動，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑認為，標指強勢主要由7隻股份帶領，佔市值約28%，預測市盈率約為32倍，而其他標指成份的預測市盈率為約17倍。他認為，企業盈利將是後市走勢關鍵，若強勢股業績低於最樂觀預測，都會觸發股價短綫調整。相反，今年傳統股份升幅不大，一旦盈利表現不俗，美元開始見頂回落令海外收入更具價值，料股價表現較落後的傳統股有望跑出。

中央政治局會議料將於本周五舉行，甄俊傑期望，當局在會議上處理通縮、提振製造業活動等問題，若全球需求端見底，環球製造業迎頭趕上，將有利於中國經濟及股市。他指，中港股市估值平，但外資對中國持股比重仍近乎回到去年10月低位，反映已公布的政策仍不足夠，需更多政策進一步改善現時經濟情況，因此，建議配置高息股及科技股。

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記者：袁諾曦