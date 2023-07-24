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【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定　P息加完未？

股市 08:00 2023/07/24

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美國聯儲局將於本港時間周四（27日）凌晨公布議息結果，市場料加息0.25厘，香港銀行同日中午起將陸續公布港元最優惠利率（Prime rate，P）最新決定。綜合銀行界分析，料P將至少加0.125厘，亦有業內人士認為加0.25厘機會較高。

按揭市場現最常採用的P分為「細P」及「大P」，現水平分別為5.75厘及6厘。P上一次調升是5月美國議息後，調高0.125厘，惟當時有銀行未有跟隨加P，亦有銀行決定將P上調0.25厘。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建早前曾表明，亞洲幾個經濟體可與美息變動脫鈎，「不必一定它加我們就加」。

拆息高企　港銀利差壓力大

不過，觀乎近數周港元拆息（HIBOR）高企於5厘左右，1個月拆息上周五報近5.2厘，距5月美議息結果公布日相應的港元拆息已升逾1.5厘；H按實際按息現仍以封頂息3.5厘為主，較5月加息前3.375厘的封頂息，僅高0.125厘。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受本報查詢時認為，港銀本周將P調升0.25厘的機會，較0.125厘為高。她解釋，半年結後拆息高企情況持續，「可能（銀行）感受到資金緊張情況並非短暫」，面對8月派息月、9月季結及12月年結，下半年拆息難顯著回落，港銀將面對較貴拆借成本。

李若凡續指，另一邊廂，本周議息或為儲局今個周期最後一次加息，之後美息高企或持續至明年，對港銀而言，本周或是最後一個合適加P時機，故相信港銀傾向選擇將P調升的幅度較大。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，拆息與P的差距進一步收窄，港銀利差壓力增大，且港銀的活期和儲蓄存款佔總存款的比例持續下降，綜合利率則攀升，顯示銀行資金成本進一步向上。姜靜指，若儲局選擇本周再加息0.25厘，港銀有可能跟隨將P上調0.25厘，然後維持P在該水平，直至儲局開始減息或港元拆息明顯回落。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄認為，拆息在下半年未必長期企5厘以上，但1個月、3個月拆息都不低於4.5厘，保守估計港銀P本周至少加0.125厘，也有機會加0.25厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，近期港元拆息上升，反映銀行預期美國加息，有銀行對機構發行10年期債券，孳息率逾4厘，長債的息率如此高，亦反映流動性較緊張。他亦表示，港元活期和儲蓄存款佔總存款比例每月都在減少，且P和港元拆息之間差距在收窄，相信本周港銀有機會將P上調0.125厘或0.25厘。

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