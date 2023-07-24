▲ 【專訪｜虛擬資產】歐科雲鏈：區塊鏈交易更安全 籲港不宜再推額外監管措施

虛擬資產服務提供商（VASP）發牌制度6月起正式實施，惟市傳多家銀行不願開立持有加密貨幣交易所客戶資金的帳戶。歐科雲鏈 （01499） 主席兼行政總裁任煜男表示接受本報專訪時表示，港銀對加密貨幣業務存顧慮，可能是不了解區塊鏈技術。

任煜男指出，「一般人認為區塊鏈上的活動均以匿名形式進行，故此這種東西（加密貨幣）不可能被監管，（交易軌跡）亦不能被追蹤。」他強調，鏈上交易類似信用卡交易，可透過技術追查背後交易軌跡，例如出自哪一個「礦場」、場外交易所、涉及項目等資料。倘涉犯罪活動，監管可按上述資料執法，況且區塊鏈具備不可被篡改的特性，直言「鏈上交易更安全」。

籲港不宜再推額外監管措施

他稱，新指引已涵蓋反洗黑錢範疇，並已可保障散戶權益，不宜再推出額外監管措施，「現行監管框架已涵蓋整個行業，毋須對每項營運活動做出明確指示」，亦不用仿效美國、日本政府對加密貨幣定義為「證券」或者「商品」，若給予更大營運的空間，將利好整體市場發展。

據歐科雲鏈年報，地基工程等基建業務仍是集團主要業務，佔總收益49.8%，任煜男指，現有基建合約將持續至結束，惟料未來不會對基建有新投入，希望保留資金用於如區塊鏈等「朝陽行業」，亦不排除分拆傳統業務上市，「我們不看好（基建板塊）不代表這個板塊不好，對潛在投資者洽談持開放態度」。

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記者：伍鍵文