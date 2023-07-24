【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

美國聯儲局將於本周四公布議息結果，市場預期將會加息0.25厘。安本大中華多元資產投資方案主管羅勛表示，鑑於通脹數據理想，尤其是核心服務業降溫，料7月加息將是本周期最後一次加息。但如果儲局繼續強調通脹的持久性及恢復緊縮的潛在需要，市場將有更加複雜的情緒。

美國本周將會出爐第二季GDP及6月PCE物價指數兩大重磅數據，羅勛指，據此前觀察到CPI數據的基本趨勢，PCE數字存在低於預期的風險，如果PCE符合或低於預期，而GDP好過預期，將會強化軟着陸說法，市場應會作出正面反應。除了市場數據外，他指，第二季度企業財報也將成為未來一周股市的重要推動力。

至於中港股市，羅勛指，自2月份以來價格大幅調整後，大部分增長疲弱的情況已經在價格上反映，並看到一些正面催化劑即將出現：（1）中央正推出刺激消費、增加投資的措施；更重要的是提振民營企業信心；（2）美國高級官員訪華後，中美緊張局勢轉趨穩定；（3）美國加息接近尾聲，意味着美元走弱和新興市場資產表現走強。

配置上，安本指，隨著經濟增長取代通脹成為主要風險，股票和政府債券的相關性都將保持負值，應在投資組合中持有這兩種資產，並增持長期美國國債。

股票方面，他指，宜重點關注幾個主題：（1）在周期末期或早期表現優於大市的投資風格和行業，例如美國科技和優質公司；（2）估值低廉且基本面觸底的市場，例如受動態隨機存取記憶體（DRAM）週期影響的韓國，和因潛在刺激政策宣布而反彈的中國；（3）長存續期類型的資產將受惠於利率下降，例如新加坡房地產投資信託基金；（4）享有結構性和周期性的正面本土生態，而且有著與世界其他地區的相關性較低的市場，例如印度。

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記者：袁諾曦