【Twitter】Twitter棄「藍鳥」商標改用「X」　馬斯克預告數月內增金融功能（第二版）

▲ 【Twitter】Twitter告別「藍鳥」商標 馬斯克選出臨時新標誌「X」

馬斯克（Elon Musk）去年以440億美元收購社交平台Twitter之後，大刀闊斧改革，周一正式將Twitter的「藍鳥」經典商標，更改為由追隨者所設計的臨時「X」標誌（interim X），並稱Twitter內部會即時使用臨時的「X」標誌。馬斯克解釋，以X Corp收購Twitter並重新改名，絕非「換湯不換藥」，而是突顯公司重新定位為集通訊、多媒體和連接金融世界的萬用應用程式（everything app）。

馬斯克將自己的社交平台簡介改為 X.com，該網址現時只會轉移至Twitter網站，但日後將是連接Twitter的基礎架構。他回應網友時稱：

「Twitter」這個名在平台只能發出140個字符的訊息時，很有意義——就像鳥兒鳴叫一樣——但現在你幾乎可以發布任何內容，包括幾個小時的影片。

他續指，在接下來的幾個月中，將增加全面溝通和管理用戶整個金融世界的能力，「Twitter 的名字在這種情況下沒有任何意義，所以我們必須告別這隻鳥。」

馬斯克過去多次提及，希望Twitter由社交平台，轉變成類似騰訊 （00700） 旗下微信的萬用App，但至今未有明確指出其如何引入相關金融和支付功能。

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk （@elonmusk） July 24， 2023

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記者：伍鍵文