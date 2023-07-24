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【Twitter】Twitter告別「藍鳥」商標　馬斯克選出臨時新標誌「X」

股市 17:23 2023/07/24

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【Twitter】Twitter告別「藍鳥」商標　馬斯克選出臨時新標誌「X」

馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社交平台Twitter之後，動作多多。馬斯克周一正式將Twitter的「藍鳥」經典商標，更改為由追隨者所設計的臨時「X」標誌（interim X），並稱Twitter內部會即時使用臨時的「X」標誌。馬斯克本人的賬號亦先用上了新頭像，並重申希望Twitter由目前的社交平台，轉變成類似騰訊 （00700） 旗下微信的超級應用程式（App）。馬斯克同時將用戶簡介為「X.com」。

馬斯克周日（23日）宣布，正考慮以字母「X」代替Twitter的「藍鳥」，又稱若今晚能準備好一個夠好的X標誌，明天就會向全球發布。他又發帖指，「很快會逐漸跟所有的『鳥類』告別」。

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