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【Twitter】馬斯克擬更換Twitter的「藍鳥」商標　改為「X」

股市 23:11 2023/07/23

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【Twitter】馬斯克擬更換Twitter的「藍鳥」商標　改為「Ｘ」

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社交平台Twitter之後，動作多多。馬斯克最新宣布，正考慮以字母「X」代替Twitter的「藍鳥」經典商標，又稱若今晚能準備好一個夠好的X標誌，明天就會向全球發布。

他又發帖指，「很快會逐漸跟所有的『鳥類』告別」。

值得留意的是，馬斯克一直希望打造一個包羅萬有的「超級App」，類似騰訊 （00700） 旗下的微信，如今他又計劃更換標誌性「藍鳥」商標，反映他正在加緊打造「超級App」的計劃。

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