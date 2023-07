【Twitter】馬斯克擬更換Twitter的「藍鳥」商標　改為「X」

Tesla(美:TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)以440億美元收購社交平台Twitter之後,動作多多。馬斯克最新宣布,正考慮以字母「X」代替Twitter的「藍鳥」經典商標,又稱若今晚能準備好一個夠好的X標誌,明天就會向全球發布。

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

他又發帖指,「很快會逐漸跟所有的『鳥類』告別」。

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds