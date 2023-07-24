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【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

股市 09:00 2023/07/24

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美國近期經濟數據偏強，通脹回落速度加快，華興資本港美股團隊董事總經理、亞洲研究主管陳亞雷指，這似乎表明美國經濟已經基本擺脫衰退的陰影。本周公布的幾項數據有可能延續前幾周數據表現的強勢，美國股市或仍舊會受到一定的支持。

只是，他提醒，美國股市或存在短期調整的風險，其中可能的調整因素或源於儲局持續加息超預期以及美國科技股的估值調整。

他又指，儘管近期通脹數據或令美國加息的緊迫性下降，但儲局仍可能因為美國經濟的超預期表現進行一定的調控，9月份繼續加息的可能仍然存在。

對於中國股市，陳亞雷指，中國經濟在二季度走在正軌上，在政府密集出台各項政策支持並促進經濟增長的大環境下，認為港股前景逐漸明朗，恒指也較大機會在當前和年初高位約22000點之間穩步回升。恒指若要突破，該行認為需要三個方面的支持，（1）各行業龍頭對前景有持續改善的預期；（2）中國零售銷售、就業、GDP增速等數據改善，這將極大增強投資者對中國經濟的中長期信心；（3）隨上述兩層面逐漸改善，全球投資者會進一步提高中國資產在全球投資中的配置。

陳亞雷籲吼消費服務有關板塊如旅遊、酒店、餐飲等，另也看好國家長期支援行業如晶片、高端製造、人工智能，以及績優兼派息穩定的中特估企業。

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記者：袁諾曦

GDP 通脹 港股 經濟 美股
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