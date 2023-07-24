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【螞蟻整改】阿里巴巴不參與螞蟻集團回購　全日股價挫2%、股權料被動推高

股市 16:10 2023/07/24

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【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份　惟不包括重要戰略夥伴阿里巴巴

螞蟻集團月初被開出71億元人民幣罰單後，提出向全體股東回購最多7.6%股權，持有33%螞蟻集團股份的阿里巴巴 （09988） 曾公布會考慮是否參與螞蟻集團回購。阿里巴巴周日（23日）表示，因應螞蟻集團是阿里巴巴若干業務的重要戰略夥伴，所以不擬參與回購計劃，維持其持股。

阿里巴巴周一股價低開逾1%，尾市跌幅擴大至2%，收報89.55元，成交26.68億元。

阿里巴巴周日表示，螞蟻集團於7月23日已召開股東大會，批准螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。

螞蟻集團回購價較高峰估值縮水7成　阿里股權將被動推高

螞蟻集團7月8日建議向股東按比例回購股份，最多回購7.6%，回購作價相當於集團估值5671億元人民幣，較2020年尋求上市時的2.2萬億人民幣大幅縮水7成。

因應阿里巴巴不參與回購，若其他螞蟻集團股東全數參與回購，阿里巴巴在螞蟻集團的權益會被動推高至35%以上。

螞蟻集團7月初回購報道，詳情可見【下一頁】

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編輯：陳韻妍

港股 美股 回購 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
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