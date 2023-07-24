美動物園長年擺烏龍？ 「雄性」大猩猩竟產女

美國俄亥俄州一間動物園日前發生一宗奇事，一隻被認為是雄性的大猩猩上周突然分娩產下一女後，園方才驚覺長年擺烏龍，搞錯大猩猩性別。

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名為「Sully」的大猩猩自2019年起便在俄亥俄州哥倫布動物園（Columbus Zoo）居住，園方一直以為Sully是雌性。直至上周三（19日）Sully誕下女兒後，園方才驚覺Sully原來不是雄性。

園方上周四（20日）發出聲明，表示動物園迎來預期外的新成員，8歲的Sully「驚喜」地產下一名雌性大猩猩寶寶。園方相信，Sully應該是去年秋天懷孕，現時正好好照顧新生女兒。

動物園在社交平台更新Sully母女最新狀況，宣布上周六及周日（22日及23日）大猩猩園區關閉，讓大猩猩母女休養，並安排醫療團隊監視狀況，暫時未知大猩猩寶寶的父親身份。

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園方員工對Sully產女感到震驚，由於Sully過往未曾因醫療需求接受全面檢查，加上年幼大猩猩體型接近，只有雄性大猩會在12歲後體型明顯變大，動物園才一直曾認Sully為雄性。而且，大猩猩孕期亦不會有明顯徵兆。

哥倫布動物園為全球首間迎接大猩猩嬰兒出生的動物園，自1956年12月起，園區已繁衍多名大猩猩後代。

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責任編輯：吳漢培