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【外圍一周前瞻】三大央行齊議息 美GDP及PCE出爐 業績盯微軟及Alphabet（附數據表）
股市 21:25 2023/07/23
本周外圍宏觀大事雲集，美國聯儲局、歐央行及央行三大央行將公布議息結果，同時，美國亦會出爐重磅經濟數據，包括第二季GDP及儲局視為通脹指標的6月PCE物價指數，料環球市場勢波動。
業績方面，宜關注微軟、Alphabet、META、麥當勞、intel以及油股。
市場預期美國第二季GDP按季增長放緩至1.8%，上月核心PCE指數按年及按月升幅減速4.2%及0.2%。美國近期經濟數據強勁，摩根士丹利認為，由於多個大型工業與基建項目啟動，美國今年經濟表現預料優於預期，故上調今年增長預測，由原先的0.6%調高至1.3%。
美股上周表現分歧，道指全周升718點或2.1%，上周五收報35227點，標指升30點或0.7%，收報4536點，納指跌0.6%，收報14032點。
|本周外圍重點數據及美股業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|24/7
|7月標普全球美國製造業PMI
|46.2
|46.3
|7月標普全球美國服務業PMI
|54
|54.4
|7月標普全球美國綜合PMI
|53
|53.2
|業績-盤前：Philips
|25/7
|美國5月FHFA房價指數（按月）
|＋0.6%
|＋0.7%
|美國5月S&P/CS20座大城市房價指數（按年，未季調）
|-2.10%
|-1.70%
|業績-盤前：3M、GE、Spotify-盤後：微軟、Alphabet、Snap、VISA
|26/7
|美國6月新屋銷售（按月）
|-5.00%
|＋12.2%
|業績
-盤前：AT&T、波音、可口可樂
-盤後：META、ebay
|27/7
|聯儲局議息結果
|5.25%-5.5%
|5%-5.25%
|美國第二季GDP年化（按季）
|＋1.8%
|＋2%
|美國6月耐久財訂單
|＋1%
|＋1.8%
|美國首領失業救濟金人數
|23.5萬
|22.8萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|175萬
|175.4萬
|美國6月成屋待完成銷售（按月）
|-0.50%
|-2.70%
|歐央行議息結果
|3.75%-4.25%
|3.5%-4%
|業績
-盤前：麥當勞、mastercard
-盤後：福特、intel
|28/7
|日央行議息結果
|-0.10%
|-0.10%
|美國6月PCE平減指數（按年）
|＋3%
|＋3.8%
|美國6月核心PCE平減指數（按年）
|＋4.2%
|＋4.6%
|業績-盤前：埃克森美孚、雪佛龍、P&G、阿斯利康
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編輯：袁諾曦
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