▲ 【外圍一周前瞻】三大央行齊議息 美GDP及PCE出爐 業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

本周外圍宏觀大事雲集，美國聯儲局、歐央行及央行三大央行將公布議息結果，同時，美國亦會出爐重磅經濟數據，包括第二季GDP及儲局視為通脹指標的6月PCE物價指數，料環球市場勢波動。

業績方面，宜關注微軟、Alphabet、META、麥當勞、intel以及油股。

市場預期美國第二季GDP按季增長放緩至1.8%，上月核心PCE指數按年及按月升幅減速4.2%及0.2%。美國近期經濟數據強勁，摩根士丹利認為，由於多個大型工業與基建項目啟動，美國今年經濟表現預料優於預期，故上調今年增長預測，由原先的0.6%調高至1.3%。

美股上周表現分歧，道指全周升718點或2.1%，上周五收報35227點，標指升30點或0.7%，收報4536點，納指跌0.6%，收報14032點。

本周外圍重點數據及美股業績 日期 項目 預測 前值 24/7 7月標普全球美國製造業PMI 46.2 46.3 7月標普全球美國服務業PMI 54 54.4 7月標普全球美國綜合PMI 53 53.2 業績-盤前：Philips 25/7 美國5月FHFA房價指數（按月） ＋0.6% ＋0.7% 美國5月S&P/CS20座大城市房價指數（按年，未季調） -2.10% -1.70% 業績-盤前：3M、GE、Spotify-盤後：微軟、Alphabet、Snap、VISA 26/7 美國6月新屋銷售（按月） -5.00% ＋12.2% 業績

-盤前：AT&T、波音、可口可樂

-盤後：META、ebay 27/7 聯儲局議息結果 5.25%-5.5% 5%-5.25% 美國第二季GDP年化（按季） ＋1.8% ＋2% 美國6月耐久財訂單 ＋1% ＋1.8% 美國首領失業救濟金人數 23.5萬 22.8萬 美國連續申領失業救濟金人數 175萬 175.4萬 美國6月成屋待完成銷售（按月） -0.50% -2.70% 歐央行議息結果 3.75%-4.25% 3.5%-4% 業績

-盤前：麥當勞、mastercard

-盤後：福特、intel 28/7 日央行議息結果 -0.10% -0.10% 美國6月PCE平減指數（按年） ＋3% ＋3.8% 美國6月核心PCE平減指數（按年） ＋4.2% ＋4.6% 業績-盤前：埃克森美孚、雪佛龍、P&G、阿斯利康

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編輯：袁諾曦