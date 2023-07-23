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【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

股市 21:25 2023/07/23

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【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

本周外圍宏觀大事雲集，美國聯儲局、歐央行及央行三大央行將公布議息結果，同時，美國亦會出爐重磅經濟數據，包括第二季GDP及儲局視為通脹指標的6月PCE物價指數，料環球市場勢波動。

業績方面，宜關注微軟、Alphabet、META、麥當勞、intel以及油股。

市場預期美國第二季GDP按季增長放緩至1.8%，上月核心PCE指數按年及按月升幅減速4.2%及0.2%。美國近期經濟數據強勁，摩根士丹利認為，由於多個大型工業與基建項目啟動，美國今年經濟表現預料優於預期，故上調今年增長預測，由原先的0.6%調高至1.3%。

美股上周表現分歧，道指全周升718點或2.1%，上周五收報35227點，標指升30點或0.7%，收報4536點，納指跌0.6%，收報14032點。

本周外圍重點數據及美股業績
日期項目預測前值
24/77月標普全球美國製造業PMI46.246.3
7月標普全球美國服務業PMI5454.4
7月標普全球美國綜合PMI5353.2
業績-盤前：Philips
25/7美國5月FHFA房價指數（按月）＋0.6%＋0.7%
美國5月S&P/CS20座大城市房價指數（按年，未季調）-2.10%-1.70%
業績-盤前：3M、GE、Spotify-盤後：微軟、Alphabet、Snap、VISA
26/7美國6月新屋銷售（按月）-5.00%＋12.2%
業績
-盤前：AT&T、波音、可口可樂
-盤後：META、ebay
27/7聯儲局議息結果5.25%-5.5%5%-5.25%
美國第二季GDP年化（按季）＋1.8%＋2%
美國6月耐久財訂單＋1%＋1.8%
美國首領失業救濟金人數23.5萬22.8萬
美國連續申領失業救濟金人數175萬175.4萬
美國6月成屋待完成銷售（按月）-0.50%-2.70%
歐央行議息結果3.75%-4.25%3.5%-4%
業績
-盤前：麥當勞、mastercard
-盤後：福特、intel
28/7日央行議息結果-0.10%-0.10%
美國6月PCE平減指數（按年）＋3%＋3.8%
美國6月核心PCE平減指數（按年）＋4.2%＋4.6%
業績-盤前：埃克森美孚、雪佛龍、P&G、阿斯利康

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