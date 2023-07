英樂隊主唱馬來西亞親吻同性隊友 兩站演出緊急取消（有片）

英國樂隊1975上周五(21日)在馬來西亞參與音樂節時,因主唱Matt Healy在台上親吻男性隊友引發爭議,隨後東南亞地區兩場演出亦緊急取消。

C朗IG出文收約1880萬封王 美名媛一家4人入前10 【下一頁】

馬來西亞Good Vibes音樂節上周五開幕,1975為演出團體之一。表演期間,Matt Healy在台上與男性低音結他手親吻,導致演出被腰斬。音樂節取消隨後兩日演出,主辦方直指原因是Matt Healy爭議舉動。

1975隨即發出聲明,表示因近來狀況,原定演出無法繼續。印尼及台灣主辦單位分別宣布,1975在當地的演唱會已經取消。

【法甲】PSG門將和女友遇劫 逾435萬財物損失 【下一頁】

據悉,Matt Healy的舉動為抗議馬來西亞的「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」(統稱LGBT)待遇。社交平台影片可見,Matt Healy與隊友親吻後高呼,「我們剛被馬來西亞禁止演出,再見」。

ummm? The 1975 just got banned from kl💀 pic.twitter.com/Sxsyp8MJV3