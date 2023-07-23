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英樂隊主唱馬來西亞親吻同性隊友 兩站演出緊急取消（有片）

環球社會熱點 19:03 2023/07/23

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英國樂隊1975上周五（21日）在馬來西亞參與音樂節時，因主唱Matt Healy在台上親吻男性隊友引發爭議，隨後東南亞地區兩場演出亦緊急取消。

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馬來西亞Good Vibes音樂節上周五開幕，1975為演出團體之一。表演期間，Matt Healy在台上與男性低音結他手親吻，導致演出被腰斬。音樂節取消隨後兩日演出，主辦方直指原因是Matt Healy爭議舉動。

1975隨即發出聲明，表示因近來狀況，原定演出無法繼續。印尼及台灣主辦單位分別宣布，1975在當地的演唱會已經取消。

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據悉，Matt Healy的舉動為抗議馬來西亞的「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）待遇。社交平台影片可見，Matt Healy與隊友親吻後高呼，「我們剛被馬來西亞禁止演出，再見」。

馬來西亞通訊部長Fahmi Fadzil形容，Matt Healy行動有欠尊重，要求音樂節主辦方提交全面報告。根據當地法律，任何同性戀行為屬違法，最高可面臨20年監禁。

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責任編輯：吳漢培

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