  • 30°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 22:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【内房危機】萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

股市 21:00 2023/07/23

分享：

分享：

【内房危機】萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

內地前首富王健林旗下萬達集團不斷出售資產還債。中國儒意 （00136） 公告，於7月20日與萬達集團訂立股權轉讓協議，以代價22.62億元人民幣，收購萬達集團持有的萬達投資49%股權，當中包括8億元人民幣的零息借款。

萬達據報擬出售數字支付牌照，可見【下一頁

中國儒意指，收購已考慮萬達投資的歷史財務表現及未來發展前景及主要資產的市場價值，而有關代價將以集團的內部資源支付。

萬達投資主要從事電影放映製作、大型舞臺演藝、電影科技娛樂、連鎖文化娛樂、報刊傳媒等業務。中國儒意表示，對萬達投資的財務表現及未來前景持有正面看法，通過擴大公司投資組合，進而提高投資回報，並最終讓股東整體受益。

中國儒意申請周一（23日）恢復買賣。

内媒引述消息報道，萬達集團出售萬達投資49%的股權，是希望藉以籌集資金贖回周日到期、票面值4億美元的美元債。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【新股IPO】王健林旗下珠海萬達商管遞表　去年溢利75億人幣

記者：伍鍵文

港股 電影 中國市場 中國儒意（00136）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份　惟不包括重要戰略夥伴阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元走勢】高盛：三大原因料今年美元下行趨勢溫和
【美元走勢】高盛：三大原因料今年美元下行趨勢溫和
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌104點　阿里美股90港元關爭持（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌104點　阿里美股90港元關爭持（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里
【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里
【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生
【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款