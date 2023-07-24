【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

▲ 【内房危機】萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權 代價22.62億元人民幣

內地前首富王健林旗下萬達集團不斷出售資產還債。中國儒意 （00136） 公告，於7月20日與萬達集團訂立股權轉讓協議，以代價22.62億元人民幣，收購萬達集團持有的萬達投資49%股權，當中包括8億元人民幣的零息借款。

中國儒意周一（24日）高開8%，報2.84元，創一年高。

中國儒意指，收購已考慮萬達投資的歷史財務表現及未來發展前景及主要資產的市場價值，而有關代價將以集團的內部資源支付。

萬達投資主要從事電影放映製作、大型舞臺演藝、電影科技娛樂、連鎖文化娛樂、報刊傳媒等業務。中國儒意表示，對萬達投資的財務表現及未來前景持有正面看法，通過擴大公司投資組合，進而提高投資回報，並最終讓股東整體受益。

中國儒意申請周一（23日）恢復買賣。

内媒引述消息報道，萬達集團出售萬達投資49%的股權，是希望藉以籌集資金贖回周日到期、票面值4億美元的美元債。

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記者：伍鍵文