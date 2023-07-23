英格蘭擬放寬法規 允更多商店改建成住宅

英國地方發展、房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove）被指，有意放寬現時房屋規劃法律，允許更多商店可以改建成住宅，希望加強改善房屋危機。

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英國媒體報稱，高文浩將在周一（24日）宣布，改革房屋規劃法律，容許更多業主擴建住宅，或是改建商店成住宅。官員透露，方案允許家庭擴大局住面積同時確保鄰里利益不受影響。

高文浩表示，英國必須善用現有建築作更佳用途。他指放寬規劃限制將有助恢復大街生機，同時提高城市內住宅數量，減少向郊區擴張。

據悉，高文浩周一同時將宣布，保守黨政府會放寬農場倉庫改建及重新定位農業建築的限制。

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惟在野工黨影子地方發展、房屋及社區大臣藍麗珊（Lisa Nandy）批評，政府措施只是「杯水車薪」，無助改善如今房屋供應不足狀況。

英國政府早前提出每年建造30萬新房屋目標，但國會委員會警告目標將難以達到，首相辛偉誠（Rishi Sunak）於去年12月亦決定下調新成屋目標。

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責任編輯：吳漢培