  • 32°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西班牙大選】料轉「右傾」 極右勢成造王者

環球政治 16:20 2023/07/23

分享：

分享：

西班牙周日（23日）舉行大選，民調預測顯示反對黨的保守中間偏右勢力將力壓執政左翼，成為今次選舉贏家。但中間偏右政黨人民黨（People’s party）相信無法取得絕對多數席位，可能需要拉攏極右政黨Vox，才能成功合組政府。

西班牙首相桑切斯解散國會 提前7月舉行大選 【下一頁】

大選投票已在周日上午9時開始（香港時間下午3時），約3,740萬合資格選民將選出新一屆政府。投票會在當地時間晚上8時終止（香港時間周一凌晨4時），初步票站調查隨後出爐。

最新民調顯示，中間偏右的人民黨將會成為贏家，但議席數目無法鎖定絕對多數黨，因此需要拉攏其他政黨組成聯合政府。極右政黨VOX相信是主要聯合對象，如果成事將是50年來極右勢力重返政府。

首相桑切斯（Pedro Sánchez）在5月的地方及市長選舉失利後，宣布7月提前舉行大選。惟民調指出，所屬左翼社會工人黨（Socialist Workers' party）將會失利，失去執政地位。

選前桑切斯形容，周日投票是進步及「反動」保守力量之間鬥爭，只有社會工人黨及其左翼聯盟有力捍衛及提供進步政策。

西班牙百年老店太多人打卡 遊客齋睇唔買收費44元 【下一頁】

右翼人士則批評政府軟弱，機會主義及過分依賴加泰隆尼亞（Catalan）與巴斯克（Basque）分離分子政黨支持。右翼亦批評執政黨性犯罪法律改革失敗，導致逾100名性犯罪人士提前獲釋。

不過，人民黨黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）選前最後階段身陷醜聞。他上周五（21日）被要求，回應1990年代與一名販毒分子之間的朋友關係。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼
2023/07/20
歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
2023/07/18
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
2023/07/17
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
2023/07/16
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
【歐洲熱浪】意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫
2023/07/12
【歐洲熱浪】意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫

你可能感興趣

歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼
15:00 2023/07/20
歐洲搭火車票價高達坐飛機30倍 綠色和平促取消航空業補貼
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
10:56 2023/07/18
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
15:58 2023/07/17
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
地緣政治 選舉 醜聞 西班牙

下一篇文章

【俄烏戰爭】盧卡申科訪俄晤普京 克里米亞武器庫被炸（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄書
【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄書
美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價
美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價
【俄烏戰爭】盧卡申科訪俄晤普京 克里米亞武器庫被炸（持續更新）
【俄烏戰爭】盧卡申科訪俄晤普京 克里米亞武器庫被炸（持續更新）
C朗IG出文收約1880萬封王 美名媛一家4人入前10
C朗IG出文收約1880萬封王 美名媛一家4人入前10
南韓：北韓凌晨多次發射巡航導彈
南韓：北韓凌晨多次發射巡航導彈
美斯邁阿密地標戰 補時罰球絕殺對手
美斯邁阿密地標戰 補時罰球絕殺對手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款