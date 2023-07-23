【西班牙大選】料轉「右傾」 極右勢成造王者

西班牙周日（23日）舉行大選，民調預測顯示反對黨的保守中間偏右勢力將力壓執政左翼，成為今次選舉贏家。但中間偏右政黨人民黨（People’s party）相信無法取得絕對多數席位，可能需要拉攏極右政黨Vox，才能成功合組政府。

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大選投票已在周日上午9時開始（香港時間下午3時），約3,740萬合資格選民將選出新一屆政府。投票會在當地時間晚上8時終止（香港時間周一凌晨4時），初步票站調查隨後出爐。

最新民調顯示，中間偏右的人民黨將會成為贏家，但議席數目無法鎖定絕對多數黨，因此需要拉攏其他政黨組成聯合政府。極右政黨VOX相信是主要聯合對象，如果成事將是50年來極右勢力重返政府。

首相桑切斯（Pedro Sánchez）在5月的地方及市長選舉失利後，宣布7月提前舉行大選。惟民調指出，所屬左翼社會工人黨（Socialist Workers' party）將會失利，失去執政地位。

選前桑切斯形容，周日投票是進步及「反動」保守力量之間鬥爭，只有社會工人黨及其左翼聯盟有力捍衛及提供進步政策。

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右翼人士則批評政府軟弱，機會主義及過分依賴加泰隆尼亞（Catalan）與巴斯克（Basque）分離分子政黨支持。右翼亦批評執政黨性犯罪法律改革失敗，導致逾100名性犯罪人士提前獲釋。

不過，人民黨黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）選前最後階段身陷醜聞。他上周五（21日）被要求，回應1990年代與一名販毒分子之間的朋友關係。

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責任編輯：吳漢培