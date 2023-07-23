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G20能源會議料未達共識 化石能源成困境

環球社會熱點 14:59 2023/07/23

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二十國集團（G20）能源部長級會議連續兩日在印度召開，據報各成員國因俄烏戰爭及加快可再生能源部署達致氣候目標分歧，最終未能達成共識。不過，各方就零碳排及降低碳氫排放有共識，會後未有發表公報。

英6月零售超預期錄0.7%增長 熱浪反成利好 【下一頁】

印度電力部長辛格（RK Singh）上周六（22日）會後表示，各國同意任何能源轉換或氣候行動需要視乎不同國家的狀況。辛格指出，各國在29段協商中有22段達成共識。部分G20國家呼籲分階段降低「有增無減」地使用化石能源，但會議總結指出「減少」及潔淨技術已足以釋除疑慮。

各國同時在加快低成本獲得現有﹑全新或未來的能源轉換潔淨技術上出現分歧，而且只同意有需要加大部署可再生能源步伐﹑解決電力系統面臨的靈活性挑戰及降低成本，但各國未有共識。

公報草案中提出，現時全球可再生能源部署速度可能無法達成《巴黎氣候協議》目標及完成大範圍應用，認為需要在2030年前可再生能源部署增加3倍，惟會議總結中此項未達共識。

會上亦促請已發展國家，協力達成每年向發展中國家提供1,000億美元（約7,818億港元）氣候行動資金，以及針對俄烏戰爭的描述。惟各方在以上問題亦未能達成共識。

印度禁大米出口 全球食品通脹或加劇 【下一頁】

國際能源論壇（International Energy Forum）秘書長麥克莫尼格爾（Joseph McMonigle）警告，能源供應預計不足應付需求，油價今年下半年相信準備再現增幅。

麥克莫尼格爾指油需求迅速回到疫情前水平，但供應追上需時，現時只有經濟衰退憂慮可能阻止油價急升。他亦指中國與印度需求大增，將是油價上漲主要推手。

不過，麥克莫尼格爾相信石油供不應求狀況一旦持續，OPEC+（石油輸出國組織及盟友）將會採取行動回應價格上升，增加石油供應。

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責任編輯：吳漢培

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