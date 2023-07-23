【美國加息】儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？

▲ 【美國加息】儲局周四凌晨公布議息結果

美國聯儲局FOMC周四凌晨公布議息結果，市場預期聯邦基金利率加0.25厘，加至5.25至5.5厘，是過去16個月內，第11次加息，利率期貨顯示，加息機會率達99.2%，加息留意3大關鍵。

1.加息周期見頂未？

部份專家預期今次是本輪加息周期最後一次加息，但利率期貨亦顯示，市場估計年底前加息的機會率仍達3成，投資界觀望議息後的記者會，屆時儲局主席鮑威爾所作的解讀。

不計7月的今次議息會議，今年仍有9月21日、11月2日及12月14日開會，值得留意的是，8月沒有議息會議，但有Jackson Hole儲局年會，往往或有重要的貨幣政策轉向啟示。

2.通脹走勢回落

美國通脹已從高位回落，最新公布的6月CPI數據示，按年通脹已回落至3%，不過核心通脹（即不計食品及能源）價格仍達4.8%。本周五將公布6月個人消費開支（PCE）物價指數，按年預期回落至3%，核心PCE物價指數按年亦將回落至4.2%，將反映消費開支將進一步減慢。

3.就業降溫 經濟仍熱

美國新增職位愈來愈集中個別行業，整體就業市場已在降溫。6月新增的20.9萬職之中，政府招聘便佔6萬職，醫療保健及社會工作者亦佔6.5萬職，建築及製造業佔3萬職，不過，批發、交通與貨倉亦在減少職位，零售及臨時工減少逾2萬職，顯示職場靠政府新職位力撑，而企業招聘已冷卻，並解僱臨時工，臨時工和合同工人數降至近兩年來最低水平。

本周四晚亦美國公布第二季GDP數據，市場預期增長由首季的2%回落至1.8%，較去年市場預測年中美國會出現衰退，仍遠遠未見這個程度，美國經濟增長仍強勁，正好給予儲局維持收緊貨幣政策的空間。

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記者：譚志偉