▲ 【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股

有科技股女股神之稱的Cathie Wood表示，Ark Invest旗艦創新基金將中國持股減至零，因發展中市場面臨經濟放慢。她表示，「正如我們在熊市期間那樣，將彈藥集中在最確信的公司，中國企業、尤其是一間又一間我們現時最關注的公司，至少在旗艦策略上，我們沒有在中國持股。」

Wood指出，當中國克服挑戰，市場進入新一輪牛市周期後，她仍然會增持中國股票。「牛市期間會更多元化，尤其是會有更多IPO，以及重新考慮一些適合投資策略的公司名字。」

ARK新興市場主動型ETF（美：ARKK）曾持有中國科技股龍頭騰訊 （00700） 以及內房平台貝殼（美：BEKE），Wood表示，她持有中國及其他新興市場股份，在2020年時大約25%，因為中國初始對新冠疫情的手法打動了她。Wood說：「我們正研究世界各地的財政和貨幣政策回應，對中國的限制印象深刻，他們沒有揼錢解決問題，他們在貨幣和財政政策反應方面非常有紀律。」

不過，她轉變對中國投資立場，是始於北京開始以打擊超級富豪和科技行業來收緊經濟差距。她特別擔心中國的房地產市場，因為中國在經過十多年的快速擴張後，背負了大量債務。

「她促成了大約 15 年雙位數的實質 GDP 增長……這樣的增長可以掩蓋大量的失誤。這些失誤通常涉及債務，尤其是在房地產領域，我們相信中國將面臨清還的日子。」

ARK金融科技創新ETF（美：ARKF）仍持有不多的中資股，例如京東 （09618） ，但已沽出了拼多多（美：PDD）和騰訊 （00700） 。

據晨星資料，Ark Innovation ETF管理90億美元資產，此外，旗下的ARK新興市場主動型ETF（美：ARKK）今年以來累升53%，ARK金融科技創新ETF（美：ARKF）同期累升62%

【Twitter】Cathie Wood：自馬斯克入主Twitter後 累計減持47%股權

【美股焦點】納指100「貧富懸殊」加劇 歷史第三次特別調權、Cathie Wood受惠？

記者：譚志偉