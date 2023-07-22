【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝

麥當勞正在慶祝麥樂雞40周年紀念，並在元宇宙平台The Sandbox中，開設McNuggets Land。在McNuggets Land之中，有多個以麥樂雞為主題的小遊戲，完成後，有機會獲得大獎，免費食365日麥樂雞。」

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進入McNuggets Land後，你會看到像Couch McNuggets和他的助手Assitant Couch McNuggets這樣的像素化雞塊角色。Couch McNuggets邀請玩家通過尋找4個麥當勞標誌來開始遊戲，通過玩遊戲，玩家可以獲得獎勵，包括10萬SAND幣的共享獎池（約為4.4萬美元）和神秘盒子。玩家亦可以在McNuggets Land中自由探索，自行設計角色，更換與麥當勞有關得造型，那些配飾均以NFT形式存在，玩家可以永久保存。這種活動由香港麥當勞主導，香港用戶有機會贏得優惠券以及大獎。

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The Sandbox的CEO Sebastien Borget在一份新聞稿中表示：與像麥當勞這樣擁有廣泛客戶群的全球品牌合作，將The Sandbox帶到了一個新的境界，讓我們更接近實現大規模採用元宇宙的最終目標。

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