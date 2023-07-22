【劉‧住保鮮期@iM網欄】麗晶酒店港畔餐廳 不時不食的自助餐體驗

最近，朋友跟我說「噓！靜靜雞講個秘密俾你知吖，如果你想一次過試晒全世界特色美食，麗晶酒店的Harbourside港畔餐廳就能一次過滿足晒你的要求！」筆者心想，這都不是什麼秘密。畢竟，Regent麗晶酒店這個品牌都是高質的保證。



走進港畔餐廳，已看到海鮮陣容相當鼎盛，裡面有讓人垂涎欲滴的皇帝蟹腳、北海道帶子、日本蒸鮑魚、新鮮紅蟹、龍蝦、海膽、虎蝦、三文魚子等。原來大廚會因應季節的變化，選取由海外直送的新鮮海鮮，於不同時段供應，務求令食客每一次光臨都有驚喜。自助餐也提供各式各樣非常鮮味的刺身，包括三文魚、甜蝦、赤貝、魷魚、吞拿魚、油甘魚等等。至於外型精緻兼適合女士們一口一件的手握壽司，就能讓你感受到魚肉的鮮甜和豐富的口感，壽司飯跟魚生的比例相對少，絕對可以多吃幾件。此外，餐廳經理向筆者介紹了三款自家品牌的飲品佐膳，包括杞子薑綠茶菌、熱情果茶菌和茉莉綠茶菌。這三款飲品均含有益生菌成份加微量酒精，幫助消化和放鬆心情之餘，亦令人增添食慾。（圖一至圖四）

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至於熱葷主菜部份，真的集合了中、西、日、意、東南亞、中東和印度等多國菜，選擇眾多，而且當中不少菜式，均由廚師即席烹調。例如：即切烤焗阿根廷西冷扒和烤羊腿，即煮海鮮喇沙和日式鰻魚飯等。筆者最喜歡非常地道的海鮮喇沙，因為這招牌菜是沿用洲際酒店時代的經典食譜，精髓在於用鮮蝦殼餚製湯底、配上食譜指定的香料和椰奶，份量比例相當講究，自然能製作出濃稠適中非常惹味的喇沙湯底。（圖五 至九）

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至於最受女士們歡迎的甜品區，更是讓人驚喜連連。反烤菠蘿蛋糕、紐約芝士蛋糕、特濃朱古力蛋糕、抹茶戚風蛋糕和香蕉太妃撻，還有葡撻和麵包布甸，款款造型精美，打卡一流，而且味道清新，每款小試一口亦沒有罪咎感。筆者最喜歡是反烤菠蘿蛋糕，新鮮菠蘿外皮烤得金黃酥脆，晶凝剔透的蛋糕外層，賣相相當精美，而蛋糕內裡鬆軟綿密，每一口都能讓你感受到鮮甜的菠蘿和鬆軟蛋糕的味道，讓甜品控無法抗拒。如果你不喜歡吃蛋糕，還有馬卡龍、朱古力磚和八款自家製特色雪糕在等着你品嚐。（圖10至12）

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除了美食，麗晶酒店Harbourside港畔餐廳的環境也是一大賣點。餐廳的玻璃窗外就是維港的世一景色，無論日與夜在這裡用餐，你可以一邊欣賞維港美景，一邊享受環球美食體驗，真是一種香港獨有的奢華享受。至於餐廳的設計展現出簡潔明亮的現代美學，高樓底的用餐區域營造份外舒適的氛圍。桌椅鋪陳簡約而不失雅緻，讓人感到舒適放鬆。唯一美中不足的地方就是太受歡迎，人多熱鬧的氣氛蓋過了寧靜，平日中午的自助餐都近乎滿座，證明嘴刁的香港人，真的很喜歡品嚐有質素的自助餐！（圖13至14 ）

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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