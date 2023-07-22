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【社會問題】廣泛政策失敗 百萬美國人提早過世

環球政經 17:41 2023/07/22

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根據一項新研究，如果美國的死亡率與其他富裕國家相同，2021年將有超過100萬人避免提早死亡。研究人員稱這些提早死亡的數字為「失蹤的美國人」。波士頓大學流行病學家Jacob Bor表示：「近年來失蹤的美國人數量，在現代歷史上是前所未有的。」

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

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研究人員將美國自1933年至2021年的死亡率數據與其他21個富裕國家進行了比較。研究顯示，美國的死亡率在過去的40年中已經不斷上升，這個問題對少數族群來說更為嚴重，原住民的死亡率平均高出8倍。其中三分之二的失蹤者是白人美國人。2021年失蹤的美國人中有一半年齡在65歲以下。

博爾提出了多種原因，包括更高的謀殺、自殺、車禍、性病、藥物濫用和其他疾病的發生率。令美國人相較其他富裕國家，壽命較短。

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研究人員認為，這些問題反映了廣泛的政策失敗，美國未能保護那些沒有教育機會的人。如不提高最低工資、建立安全網或為勞動人口提供負擔得起的醫療保健，不平等問題將加劇。 Bor和團隊寫道：「政策應確保所有美國居民，在需要時都能獲得醫療保健和公共社會福利」，以減少失蹤的美國人數量。

研究人員表示，儘管這些建議在比較國家中明顯起作用，但既得利益在美國成功地使這些選項在政治上變得有毒。博爾指出：「雖然COVID-19引起了對公共衛生的新關注，但在疫情期間引發的反彈破壞了對政府的信任和對擴大政策以改善人群健康的支持。這可能是疫情帶來的最有害的長期影響。」

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撰文 : 龍瑞成

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 謀殺 自殺 社會福利 人口

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