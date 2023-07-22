【大行點睇】美國經濟衰退機率降至20% 高盛：增持美股減持新興市場

據《華爾街日報》報道，盡管大多經濟學家預計未來12個月美國將出現經濟衰退，2023年上市公司盈利增長將停滯不前，但高盛的看法卻樂觀得多。其中，該報調查的經濟學家預測美國在未來12個月內出現經濟衰退的機率為54%，而高盛最近便將衰退機率由25%降至20%。

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高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）認為，勞動力市場依然強勁及實際可支配個人收入增長反彈是原因所在。同時，美國通脹很可能在不需要發生經濟衰退的情況下繼續下行。他還預計二手車、房租和服務業中對勞動力敏感的部分領域將繼續減速。

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另一方面，高盛對美國上市公司盈利的看法亦比市場平均預期更樂觀，預計2023年盈利增速為4%至6%，高於市場平均預期的0.5%左右。反之，中國經濟面臨巨大阻力，這將影響那些出口嚴重依賴中國的國家。因此，該行建議增持美股，減持新興市場股票。

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責任編輯：林衛