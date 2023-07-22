【美國樓市】僅1%房屋易手 美樓市現供應短缺

根據Redfin的數據，今年上半年只有1%的美國住宅易手，這是至少十年來最低。與2019年同期每1,000套現有住宅中，有19套易手相比，今年上半年每1,000套現有住宅中只有大約14套易手。這意味房屋買家，選擇房屋的範圍少了28%。

造成這一現象的原因是市場上沒有太多可供購買的房屋，而且人們負擔不起更高的抵押貸款利率。疫情期間的購房熱潮耗盡了供應，庫存沒有得到補充。由於當前的房主用低至2厘、3厘或4厘的超低抵押貸款率。因此市場上的房屋供應量歷史性地低，而且推遲了成為買家的計劃，因為買家利率為6厘或7厘。

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根據Redfin的數據，轉手率在郊區下降最多，年初至今，每1,000套4房或以上的郊區房屋中只有16套易手，是2019年的三分二。這種類型的房屋在疫情期間變得受歡迎，能夠在家工作的人湧向郊區，購買具有在家工作空間的大型物業。

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增加供應也是解決問題的關鍵。建造更多的住房至關重要，聯邦和地方政府可以通過改革分區規劃和簡化建設過程來幫助。財務激勵措施，如減少房屋賣方的過戶稅和通過稅收抵免補貼大型搬遷，也會增加供應。

此外，城市區域的小型房屋也是最難找到的房屋之一。2023年，每1,000套城市區域的2、3居室房屋中只有11套易手。加州的房地產經紀人表示，加州的房屋缺乏導致了高昂的房價和租金，使許多人無法負擔住房。

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