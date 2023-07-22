  • 33°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國樓市】僅1%房屋易手 美樓市現供應短缺

環球政經 17:23 2023/07/22

分享：

分享：

根據Redfin的數據，今年上半年只有1%的美國住宅易手，這是至少十年來最低。與2019年同期每1,000套現有住宅中，有19套易手相比，今年上半年每1,000套現有住宅中只有大約14套易手。這意味房屋買家，選擇房屋的範圍少了28%。

造成這一現象的原因是市場上沒有太多可供購買的房屋，而且人們負擔不起更高的抵押貸款利率。疫情期間的購房熱潮耗盡了供應，庫存沒有得到補充。由於當前的房主用低至2厘、3厘或4厘的超低抵押貸款率。因此市場上的房屋供應量歷史性地低，而且推遲了成為買家的計劃，因為買家利率為6厘或7厘。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

根據Redfin的數據，轉手率在郊區下降最多，年初至今，每1,000套4房或以上的郊區房屋中只有16套易手，是2019年的三分二。這種類型的房屋在疫情期間變得受歡迎，能夠在家工作的人湧向郊區，購買具有在家工作空間的大型物業。

點擊圖片放大
+5
+4

增加供應也是解決問題的關鍵。建造更多的住房至關重要，聯邦和地方政府可以通過改革分區規劃和簡化建設過程來幫助。財務激勵措施，如減少房屋賣方的過戶稅和通過稅收抵免補貼大型搬遷，也會增加供應。

此外，城市區域的小型房屋也是最難找到的房屋之一。2023年，每1,000套城市區域的2、3居室房屋中只有11套易手。加州的房地產經紀人表示，加州的房屋缺乏導致了高昂的房價和租金，使許多人無法負擔住房。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

經濟 物業 加利福尼亞 美國 建造

下一篇文章

【大行點睇】美國經濟衰退機率降至20% 高盛：增持美股減持新興市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！
【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【內房危機】碧桂園境內債券跌停 股價跌逾5% 公司稱上半年交付27.8萬套房
【內房危機】碧桂園境內債券跌停 股價跌逾5% 公司稱上半年交付27.8萬套房
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款