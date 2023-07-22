▲ 【大行報告｜NFLX】摩通上調Netflix目標價至505美元、潛在上行空間達18% 料付費共享將大幅推升收入

Netflix（美：NFLX）受惠5月份推出付費共享計劃，第二季付費用戶增加589萬。摩根大通表示，付費共享計劃的變現速度慢於該行預期，但相信其將隨時間過去將會大幅推升收入，主因全球約有約1億「寄生」用戶將穩定轉化，轉為額外會員或新訂閱者。摩通將Netflix的目標價由495美元調升至505美元，評級為「增持」。

以Netflix上周五收報427.5美元計，潛在上行空間18%。

摩通表示，付費共享計劃對平均每用戶收入的正面影響不足以抵銷廣泛地整體轉向平均每用戶收入較低的non-UCAN（非美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭）地區的訂閱，non-UCAN過去12個月佔淨新增用戶約87%。不過，該行認為，推出付費共享計劃後，取消訂閱少於預期，以及現時全部地區的收入及訂閱高於付費共享推出之前。

據摩通的模型推算，預期1億「寄生」用戶中，約3800萬用戶將會於2025年底前變現。

盈利預測方面，摩通預期，Netflix第三季收入為86億美元，全年為340億美元，並預期於第四季及2024年平均用戶收入將有更多的提升。

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編輯：袁諾曦