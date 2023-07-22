荷里活演員和編劇罷工持續，一家名為The Simulation（前身為Fable Studio）的公司推出了Showrunner人工智能應用程序，可以生成電視劇集。這個應用程序的運作方式是利用生成式人工智能技術來訓練模型，讓它們學會創作故事和製作動畫，由此產生劇集。為了展示Showrunner的潛力，The Simulation推出了一集以衰仔樂園（South Park）為主題的22分鐘電視劇集，名為「Westland Chronicles」。故事圍繞著美國編劇工會罷工和名為Bizney的荷里活工作室，該工作室使用人工智能的結果卻遭遇災難。這個電視劇集和Showrunner的技術，都顯示了人工智能的威脅迫在眉睫。

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Showrunner的應用不僅限於創作電視劇，它還可以讓編劇擁有更多能力，讓他們可以自行生產劇集。編劇可以將劇本、故事和演員上傳到Showrunner，由人工智能創建動畫模型，進而提出電影提案。此外，The Simulation公司還計劃推出一款名為「Virtual Influencer」的應用程序，該應用程序將使用人工智能創建虛擬社交媒體名人。

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然而，Showrunner的應用，也引發了人工智能技術的潛在問題。它可能會破壞傳統的生產流程和價值鏈，對於人類創造力和價值的影響也有待進一步的探討。同時，Showrunner仍然需要人類來管理、訓練和告訴它做錯了什麼。盡管技術將會逐漸變得更加真實，但它也需要持續的人類參與和管理。

Showrunner技術引人入勝，可以創作出令人驚訝的電視劇集。但同時也提醒了我們人工智能技術的威脅和挑戰。在應用人工智能技術方面，我們需要更加謹慎和深思熟慮，避免其帶來的負面影響。

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