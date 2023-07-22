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【加密貨幣】貝萊德申請比特幣ETF後 破紀錄資金流入市場

環球政經 16:48 2023/07/22

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自從貝萊德（BlackRock）向美國監管機構提交比特幣現貨ETF申請以來，加密貨幣投資者以破紀錄的速度，買入比特幣交易所買賣產品（ETP）。K33研究的最新數據顯示，截至7月16日，全球上市的比特幣ETP等值曝險增加了2.5萬個比特幣，至近20萬個比特幣。根據K33研究的Vetle Lunde所說，這是繼ProShares期貨型ETF和其他期貨型ETF，在2021年10月推出後的第二高月度淨流入。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

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另一方面，法國興業銀行（Societe Generale）的加密貨幣部門SG Forge，已經成為第一家獲得法國金融監管機構授權，提供加密貨幣服務的公司。根據Autorité des Marchés Financiers（AMF）網站的信息，SG Forge已經獲得提供數字資產的買賣、交換和保管服務的授權。盡管包括全球最大的加密貨幣交易幣安（Binance）在內的數十家加密貨幣公司已經在AMF註冊，但SocGen的加密貨幣部門是第一家獲得許可的公司。

比特幣在貝萊德申請ETF後持續上升，現價約29900美元，年初至今已上漲八成，重回牛市。

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撰文 : 龍瑞成

港股 財務自由 美股 虛擬貨幣 比特幣 金融 法國 銀行 美元

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