【美股點睇】被指估值嚴重高估 Tesla真正價值只有26美元？

美股之中，Tesla的估值一向有不少爭議，亦吸引了一批長期淡友沽空該股。Tesla日前公布業績雖優於預期，但因憂慮減價戰連累股價較高位調整逾一成，而最近更有分析師竟然唱淡Tesla真正價值只有26美元，比現價低出九成，實屬離譜。

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New Constructs的CEO特雷納（David Trainer）認為，Tesla是最被高估的股票之一，其獲利的上升幅度與交付量不成比例，反映公司的利潤率正在下降，在Tesla盈利及需求惡化的情況下，其股票的真實價值只有26美元。

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特雷納又警告，如果電動車需求趨緩，此時庫存增加又實施降價策略，Tesla獲利便會一路下滑，以目前數據顯示，公司市盈率達到80倍以上，這個數字遠高於標普500指數中科技公司約25倍的水平，因此虛高的股價與市值不能真實反映出公司情況。

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責任編輯：林衛