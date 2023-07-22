【券商點睇】加盟業務開啟下沉市場 奈雪的茶目標睇10元

奈雪的茶（02150）啟動加盟模式，券商普遍看好有助門店下沉。民生證券指，新模式具備合伙人商業資源引用及低現金流要求的特性，業務開放將有助於公司快速擴張，後續公司有望借事業合伙門店快速布局三綫及以下市場。同時，看好奈雪的茶2023年經營利潤扭虧為盈、門店穩步擴張。

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中信證券表示，受宏觀經濟影響，消費者對產品價格的敏感性相比第一季提高，公司的新品更多往20元（人民幣，下同）以下價格帶推出，當前月客單價在29至30元左右，但單量相應提升，6月同店店效按年恢復至去年同期的100%、其中單量為105%。

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該行又考慮到國際成熟餐飲公司如麥當勞、百勝餐飲、百勝中國、星巴克等靜態估值水平介乎20至30倍市盈率，對應業績增速為10%左右。而奈雪的茶則處在快速成長周期，給予對應2024年市盈率估值30倍PE，當前滙率下對應目標價為10港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛