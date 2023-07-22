【券商點睇】第二季業績前瞻預測 騰訊遊戲收入或略低預期

交銀國際預測，騰訊（00700）第二季總收入1,530億元（人民幣，下同），按年增14%，與市場預期一致。預計遊戲、增值服務、廣告、金融科技及雲收入分別按年增9%、9%、24%和19%。調整後淨利潤與淨利潤率為353億元和23%，按年優化2個百分點。

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值得注意是，騰訊遊戲收入略低於該行此前預期的10%，預計第二季本土遊戲收入增4%至331億元，受季節性因素影響，增速低於第一季的6.4%。我們根據流水跟蹤，估算收入增量主要來自《王者榮耀》、《金鏟鏟之戰》及新遊戲《合金彈頭》，但因季節性負面影響，下調端遊收入增長預期至18%。

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該行考慮公司暫未有熱門新遊戲定檔，對標行業平均，下調遊戲估值由原來2024年市盈率25倍，給予盈利業務20倍市盈率，目標價由450港元下調至399港元，現價對應2024年預測市盈率僅為14倍，估值偏低，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛