【美股點睇】Threads用戶參與度下降 Meta急於開發新功能留客

據外媒報道，由Meta Platforms（META）推出的新社交平台應用Threads﹐剛開放下載的註冊人數一度踴躍，不足半月的周活躍用戶（WAU）已近1億，給競爭對手Twitter頗大壓力。

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但新鮮度一過，Threads的用戶參與度持續下降，令Meta不得不諗計開發新功能，刺激用戶的活躍度。根據Sensor Tower的估計，Threads的日活躍用戶數連續第二周下降，降至1,300萬，比7月7日的峰值下降了約 70%。用戶在iOS和Android應用上花費的平均時間也從19分鐘減至4分鐘。

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Meta的高管曾表示，在這款應用推出的一周內獲得了超過1億註冊用戶後，預計最終會出現下滑，反映熱潮冷卻本屬意料之內。Meta的目標是增加用戶數量，改善用戶體驗，然後再嘗試將該平台商業化。

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責任編輯：林衛