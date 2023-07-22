【油價點睇】憂俄烏局勢日益緊張 國際油價連續四周上升

由於市場擔憂，未來數月原油供應收緊，以及俄羅斯和烏克蘭的局勢日益緊張，可能進一步打擊供應，國際油價連續4周，周五（21日）紐約期貨價格（WTI）報76.83美元，上升1.6%。

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據報道，俄羅斯已連續4天攻擊烏克蘭港口及糧食出口設施，並在黑海進行扣押違規船隻的演習，或會影響乙醇及其他相關燃料的供應，令煉油廠使用更多原油；另扣押區內船隻也會增加能源運輸的風險。

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能源分析師指出，商品市場正在慢慢消化迫在眉睫的供應問題，全球供應開始收緊，而且未來幾周有機會進一步惡化，戰爭風險的增加將影響油價。

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責任編輯：林衛