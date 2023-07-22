美斯邁阿密地標戰 補時罰球絕殺對手

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）首次為國際邁阿密（Inter Miami）上陣，補時階段射入罰球，助球隊於北美聯盟盃（Leagues Cup）「絕殺」對手，2比1作客擊敗墨西哥的藍十字體育會（Cruz Azul）。

現年36歲的美斯今仗下半場9分鐘後備入替，接過隊長臂章，與巴塞隆拿前隊友布斯基斯（Sergio Busquets）同樣首次上陣。另一巴塞前隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）因轉會手續未完成，今仗無緣披甲。

邁阿密臨完上半場前1分鐘先開紀錄，藍十字於下半場20分鐘追成平手。正當比賽以為需要進入互射12碼階段之時，補時3分鐘，邁阿密於禁區頂取得罰球，結果美斯直射死角入網，為球隊鎖定2比1勝局。

美斯取得入球後，跑至場邊與家人慶祝。另有片段顯示，邁阿密班主之一碧咸（David Beckham）眼泛淚光，並與家人熱烈慶祝。

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今仗入場觀戰的明星，還有勒邦占士（LeBron James）、莎蓮娜威廉斯（Serena Williams）、Kim Kardashian 等，而全場門票早已搶購一空，據報門票炒價一度高見11萬美元（約85.9萬港元）。

責任編輯：嚴智勇