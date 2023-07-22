【國情點睇】券商解讀支持民營經濟文件 配套政策及信心持久性為關鍵

日前，國務院發布《關於促進民營企業經濟發展壯大的意見》，引起市場不少迴響和討論。浦銀國際指出，從中央層面發布意見促民企發展實屬罕見，更不用說文中對首次將民營經濟定位為推進中國式現代化的生力軍，體現了中央支持民企發展的堅定決心。

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該行相信，高規格的支持政策發布有利於恢復民營企業信心，但還需後續更為具體的支持政策配合。民營企業對中國經濟來說舉足輕，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業。因此，支持民營企業刻不容緩。

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本次政策的發布無疑給民營企業的發展派了一顆定心丸。完善融資支持、打破市場准入壁壘以及支持提升科創能力有助於民企擴大投資。但是，浦銀國際重申，需要更多更為具體的支持政策配合。如果缺乏其他配套措施的推出，政策對信心的提振作用或難持久。

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責任編輯：林衛