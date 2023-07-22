【美股點睇】資金轉炒舊經濟股 道指連升十日 近六年來最長

美國道瓊斯指數周五（21日）收報35227點，微升2點，總算實現了連續第10個交易日上漲，有外媒統計為道指近六年來最長的連升走勢，顯示板塊漲勢由少數的半導體和科技股，逐步擴散至健康醫療、航空、能源和金融等偏向舊經濟的板塊。

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由道指成分股表現看，默沙東（MRK）、寶潔（PG）、雪佛龍（CVX）、Nike（NKE）和強生（JNJ）在周五均有1%或以上的漲幅，抵銷了美國運通（AXP）下跌3.9%的影響。

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除了美國運通外，周五報跌的股份還有卡特彼勒（CAT）、微軟（MSFT）、波音（BA）、摩根大通（JPM）、蘋果（AAPL）、麥當勞（MCD）、VISA（V）等。

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責任編輯：林衛