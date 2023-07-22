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【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生

股市 12:33 2023/07/22

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債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生

有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）表示，美國債息可能於今年見頂，但債券牛市不可能發生（not in the cards）。

格羅斯的觀點與主流看法背道而馳，因為市場估計美國聯儲局可能會在下周加息後結束貨幣緊縮政策。而美國10年期債息已由今年高位4.1厘跌至3.8厘水平。

格羅斯認為債券牛市難現主因三原因，儲局正在減持債券時，政府赤字飈升增加了債券市場的供應壓力，這將使10年期國債收益率在很長一段時間內保持在3.5%以上。

根據歷史，美國10年期債息會較聯邦基金利率高出逾140個基點。格羅斯指，即使正在回落的通脹容許儲局將借貸成本從5%以上降至2.5%，基準收益率也應為3.9%。而通脹上升甚至可能在未來兩年內將債券收益率推高至4%以上。

而且，他指，歐央行比儲局還有更多工作要做以控制通脹，這也會對美國收益率施加「引力上行（gravitational upward pull）」。

格羅斯又提到，隨市場等待儲局未來的寬鬆政策，債券持有人將經歷持續的熊市，並對股市產生負面影響。

相關文章：

【美國加息】債王格羅斯：若聯儲局繼續加息　經濟將陷入更嚴重衰退　金融市場或現大規模震盪

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編輯：袁諾曦

通脹 美國聯儲局 美股
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