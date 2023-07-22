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【ESG】氣候變遷後果 高溫肆虐三大洲

環球政經 07:07 2023/07/22

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高溫天氣肆虐三大洲，誘發森林大火及危及打破溫度紀錄，顯示氣候變遷後果嚴重。亞洲、歐洲及美國大片地區預測可能出現史無前例高溫。在梵帝岡，1.5萬忍受炎熱天氣參與教宗方濟各主持禱告，以遮陽傘及電風扇保持涼爽。但身著黑禮袍的神父如Francois Mbemba表示，他們「熱得像地獄」。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

日本發布日曬熱警示，在其47個都道府縣中的20個生效，影響2000萬人。大片地區持續高溫炎熱，其他地區則遭豪雨肆虐。國營電視台警告高溫危險，首都及其他地區曾測得接近攝氏40度高溫。氣象局表示，日本史上最高溫（41.1度）紀錄，隨時會被打破。

美國國家氣象局表示，南部及西部地區將遭遇「普遍且壓迫性」的熱浪浸襲，影響超過8,000萬人。加州的死亡谷可能曾錄得新高溫紀錄，高達54度，南加州亦面臨多宗森林大火。

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意大利警告，準備迎來「整個夏季及有史以來最激烈的」熱浪。預測未來幾天將出現史無前例高溫，羅馬、波隆那及佛羅倫斯等16個城市發出紅色熱浪預警。羅馬氣溫可能會達到42度至43度，打破2007年8月創下的40.5度的紀錄。

在希臘，雅典衛城會在每天最酷熱時間關閉。

美國氣候特使克里（John Kerry）上周日訪問中國，重啟氣候談判，這世界上兩個最大的溫室氣體排放國，仍然未就對打氣候變化問題，達成共識。

盡管中美在其他領域局勢緊張，但美國政府仍表示，將會與在氣候問題與北京合作。

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撰文 : 龍瑞成

ESG 雅典 希臘 佛羅倫斯 天氣 氣候暖化 羅馬 中國 亞洲

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