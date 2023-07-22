【人工智能】美證監會主席警告：人工智能將致金融危機

美國證監會（SEC）主席Gary Gensler警告，大型科技公司壟斷人工智能開發在金融市場應用，可能會動搖全球經濟。他在演講中指出，人工智能可能會加劇金融脆弱，因為它可能會促進羊群效應，從而導致不同投資者做出類似的決策，因為他們從基礎模型或數據聚合器中得到相同的訊號。為了解決潛在的風險，Gensler呼籲監管人工智能，特別是解決可能存在的利益衝突和金融脆弱，他已要求SEC人員提出規則建議。

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Gensler還警告說，如果不監管，人工智能可能會通過金融體系危及全球經濟。「人工智能可能在未來的金融危機中成為中心角色。目前的風險管理工具已經過時了，單靠它們無法控制先進人工智能對美國和全球金融體系構成的風險。因此，需要更多的監管和規範。」

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人工智能在金融市場上已經獲廣泛應用，特別是在推動類似機器人顧問的交易程序和股票市場預測軟件。

人工智能的持續發展，一些人呼籲監管。不少人擔心自動化帶來的失業問題，以至到最嚴重的情況：人類滅絕。

總體而言，Gensler的演講強調了人工智能對金融市場和全球經濟的潛在威脅，特別是如果該技術由少數大型科技公司壟斷。為了控制人工智慧對全球金融體系的風險，需要更多的監管和規範。

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