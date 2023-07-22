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【加密貨幣】全球監管浪潮衝擊 幣安裁員削減福利

環球政經 07:10 2023/07/22

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據報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在6月份的工作重整中，削減員工福利。

據《華爾街日報》報道，幣安表示已停止為員工提供某些費用的報銷，包括手機使用、健身和在家工作等。據報導，這家加密貨幣交易所指「當前市場環境和監管氣候」，導致利潤下降，表明可能需要更多的成本削減措施。

除此以外，幣安在幾周內解顧解了1000多人。在7月14日這家加密貨幣公司6周年慶之前，Binance大約有8,000名員工。幣安發言人回應傳媒查詢，接示公司將考慮在回應商業和監管問題時，縮減某些產品、業務部門、員工福利和政策。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

據報導，幣安沒有指出何謂「監管氣候」？但眾所周知，該公司遭美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CCFTC）起訴。公司和CEO趙長鵬都被控非法提供未註冊的證券，幣安將這份法律行動稱為執法監管的一個例子。

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幣安於2017年成立，為全球最大加密貨幣交易所，日均成交量達80億美元，背景神秘，無明確總部位置，遊走於各國之間，亦被不少國家禁止運作。

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撰文 : 龍瑞成

商品 期貨 員工福利 虛擬貨幣 香港 國際集團 美國 裁員

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