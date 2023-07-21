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【螞蟻集團】螞蟻集團任命楊鵬為國際事業群總裁　升級國際業務組織

股市 22:42 2023/07/21

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【螞蟻集團】螞蟻集團任命楊鵬為國際事業群總裁　升級國際業務組織

阿里巴巴 （09988） 有份投資的螞蟻集團宣布國際業務組織升級，任命螞蟻集團資深副總裁楊鵬為螞蟻國際事業群總裁，向董事長兼首席執行官井賢棟匯報。

螞蟻國際事業群新任總裁楊鵬於2023年2月加入螞蟻國際，負責 Alipay + 全球業務。此前楊鵬在支付寶任職多年，在加入螞蟻集團前曾擔任戴爾科技（Dell Technologies）副總裁。

有內媒指，井賢棟發布內部郵件，表示期待螞蟻國際在現有業務基礎上，抓住戰略機遇，實現關鍵破局，真正讓全球消費者「一個錢包走遍世界」、讓全球商家「一個帳戶賣遍全球」。

據報螞蟻國際原總裁趙穎因個人家庭原因卸任，她自2019年底擔任螞蟻國際業務管理職位，此次卸任係因個人家庭原因。井賢棟在內部郵件中感謝趙穎在螞蟻全球化發展中做出的巨大貢獻，並透露趙穎在回歸螞蟻集團總部後，將協助井賢棟進行螞蟻集團面向未來的發展戰略規劃。

螞蟻表示，其國際化業務今年以來快速增長，Alipay+為超250萬海外商家和超10億亞洲消費者提供服務；萬裡匯（WorldFirst）目前業務覆蓋40多個國家與地區， 幫上百萬中小微企業出海經營。

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編輯：李哲毅

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