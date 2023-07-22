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【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定　對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」

股市 07:48 2023/07/22

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【美國經濟】高盛對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」　中國面臨巨大政策不確定

高盛此前將美國未來12個月步入衰退的可能性降至20%，並指壓低通脹不會令衰退的可能性上升。高盛亦對美企盈利表現較市場樂觀，高盛投資策略組組長Sharmin Mossavar-Rahmani表示，預期美企在次季盈利會有高單位數的下跌。

目前有約一成美企已公布上季季績，它們每股盈利平均升10%。Sharmin Mossavar-Rahmani指，不預期這個盈利步伐會持續，預期或會下降1%到2%左右，並由能源行業推動，因為能源和原油價格大幅下跌。

對於全年美股盈利預測，高盛預期為升4%至6%，而市場共識為僅升0.5%。

對於中國，Sharmin Mossavar-Rahmani指，中國經濟正面對顯著的逆風，中國經濟增長的主要支柱，如房地產業、基礎設施、投資和出口已不再可行，而中國亦面臨很大的政策不確定性。但她不認為，該等逆風會對美企盈利造成重大影響。若從標指成份股及或羅素1000指數來看，美國企業對新興市場的實際敞口總計約為10%，實際上敝口並不那麼大。

Sharmin Mossavar-Rahmani指，該行對美股持「增持」看法，新興市場則為「減持」。

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編輯：袁諾曦

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