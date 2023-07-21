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【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里

股市 21:25 2023/07/21

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里

阿里巴巴 （09988） （美：BABA）發布2023財年報告，正在降本增效阿里巴巴削減人手，截至3月底，全職員工為23.52萬人，按年少7.7%或1.97萬人。此外，雖然軟銀集團（SoftBank Group）已使用阿里巴巴股份訂立遠期合約，但披露上，軟銀在截至7月12日仍被視作持有13.9%或28.39億股阿里巴巴。

不過，今年5月大摩發表報告指，軟銀最新財報顯示其已大致完成沽售阿里巴巴持股。

阿里巴巴在年報中表示，據其了解，軟銀使用公司股份訂立的遠期合約，而軟銀控制著阿里巴巴少於10%的投票權。值得留意是，軟銀若阿里巴巴遠期合約結算的情況下，軟銀的阿里巴巴權益才會產生變化。

蔣凡、萬霖成阿里合夥人

年報也披露，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里合夥人，而阿里雲創始人王堅料因年滿60歲須退任，未有再出現在合夥人名單。

1985年出生的蔣凡在2019年曾升任阿里巴巴合夥人，但2020年則被爆與如涵電商前任市場營銷官、初代網紅張大奕的桃色新聞，遭取消合夥人身份。今次時隔約3年，蔣凡再度升任合夥人。

張勇《致股東的信》：2023年註定充滿標誌性意義

阿里巴巴首席執行官張勇發表任內最後一封《致股東的信》，提到2023年註定是阿里發展歷程中充滿標誌性意義的一年，「這一次的組織變革，某種程度上在中國商業史上是一次並無前例的探索，一次超大規模組織敢為人先的實驗」。張勇強調，市場是最好的試金石，時間自會證明它的價值。

張勇又稱，阿里巴巴會堅持長期主義，堅持創造價值，堅持消費、雲計算、全球化的三大戰略。

面向充滿未知的新時代，我們希望通過自身生產關係的深刻變革，直面市場的洗禮，更多釋放內在活力和創造力， 更好地把握未來的時代性機遇。

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記者：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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