【免費機票】香港航空派2.5萬張免費來回機票　包20公斤寄艙行李　7.24開搶！

港府推出的「Hello Hong Kong」「你好，香港！」計劃向港人送出合共8萬張免費機票，香港航空今日宣布，由本月24日起分3階段，送出合共約2.5萬張免費機票。第二輪及第三輪送機票活動將於8月進行。

港航今日公布，第一輪會送出6,800張香港出發0票價來回機票，機票更已包括20公斤寄艙行李，不過不包括相關稅項、附加費及其他收費，所有稅項、附加費等即需要即時透過網上付款。

【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券 無最低消費要求（附領取教學）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

首輪搶機票活動將於7月24日早上10:00開放活動頁面，網站可見活動所有資訊，包括目的地、規則及參加方法。第一輪活動有5個目的地：大阪、重慶、峇里、札幌、上海虹橋。活動提供超過20個目的地，其他航點將會分別於第二輪及第三輪推出。

機票以先到先得形式送出，另要留意每及名合資格人士只可以在同一輪活動贏取一張機票。港航亦提醒參加者於等待期間勿更新網站頁面，否則或需要重新排隊。

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機