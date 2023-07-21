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【大行報告】 富瑞﹕料金沙中國季度盈利續改善 上調目標價17%

股樓投資 19:54 2023/07/21

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瑞信發表研究報告，指金沙中國（01928）第二季度調整後物業EBITDA（稅前收益）為5.4億美元（約42.1億港元），按季增長36%，符合該行預期，並予其「買入」投資評級，將目標價從35元上調17%至41元。以金沙中國周五（21日）收報27.6元計，潛在升幅達48.6%。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

報告指出，金沙中國第二季度的盈利復甦基本上與利潤率的改善一致，預計市場將關注管理層對前景的樂觀看法，特別是在第二季的強勁表現、夏季旺季、酒店房間供應恢復正常以及利潤率持續改善方面。此外，控股股東拉斯維加斯金沙集團（美﹕LVS）已恢復派息。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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瑞信預計，金沙中國的季度盈利將繼續改善，並提高其博彩收入預測，預計今明兩年博彩收入將分別達到2019年疫情前的63%和74%，而此前的預測分別為45%和62%，分別達到每天5.04億和5.91億澳門元。報告估計，同期的中期博彩收入水平將分別達到2019年疫情前的86%和100%。

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記者：郭秀慧

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金沙中國有限公司（01928） 美股 疫情 EBITDA 潛在升幅 博彩 港股 派息 買入 目標價

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