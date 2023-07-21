【大行報告】 富瑞﹕料金沙中國季度盈利續改善 上調目標價17%

瑞信發表研究報告，指金沙中國（01928）第二季度調整後物業EBITDA（稅前收益）為5.4億美元（約42.1億港元），按季增長36%，符合該行預期，並予其「買入」投資評級，將目標價從35元上調17%至41元。以金沙中國周五（21日）收報27.6元計，潛在升幅達48.6%。

同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

報告指出，金沙中國第二季度的盈利復甦基本上與利潤率的改善一致，預計市場將關注管理層對前景的樂觀看法，特別是在第二季的強勁表現、夏季旺季、酒店房間供應恢復正常以及利潤率持續改善方面。此外，控股股東拉斯維加斯金沙集團（美﹕LVS）已恢復派息。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

瑞信預計，金沙中國的季度盈利將繼續改善，並提高其博彩收入預測，預計今明兩年博彩收入將分別達到2019年疫情前的63%和74%，而此前的預測分別為45%和62%，分別達到每天5.04億和5.91億澳門元。報告估計，同期的中期博彩收入水平將分別達到2019年疫情前的86%和100%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧