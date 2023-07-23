【Fujifilm新機】富士推兩款即影即有相機　Instax mini Evo增復古啡⾊

▲ FUJIFILM instax SQUARE SQ40 已正式開始發售，建議零售價為1,190港元。

富⼠攝影器材（Fujifilm）即影即有相機系列，近日除了添加新成員「Instax SQUARE SQ40」，還為結合數碼相機元素、支援microSD記憶卡的Instax mini Evo型號，新增復古啡色版本。

這次發布的新型號為instax SQUARE SQ40，以⾃動曝光功能及自拍模式作為主打。用家在拍攝時，會根據場景調整最佳曝光設定，以獲得優質的光暗對比。

用家也可在打開相機後再次旋轉鏡頭環，開啟⾃拍模式，鏡頭旁亦設有自拍鏡，助用家調整自拍構圖。

▲ instax SQUARE SQ40鏡頭旁增設自拍鏡，開機後再次旋轉鏡頭環即可啟用。

FUJIFILM instax SQUARE SQ40 已正式開始發售，建議零售價為1,190港元。另外，富⼠亦有推出全新相機紙Square film，以「Sunset」日落為主題，搭配1:1的⻑寬比⽅形相紙，亦同時開始發售，售88港元。

至於instax mini Evo，是次推出復古造型的牛皮啡橙色，搭配同色系相機包，增添文藝氣色。功能方面，保留拉桿直接打印、遙控拍攝等的第⼀代特⾊功能外，並引入了USB Type-C作爲充電接⼝，進⼀步增加便利性。該款新機亦已於本月上市，建議零售價為1,980港元。

▲ instax mini Evo推出復古啡色，建議售價為1,980港元。

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責任編輯：王愷楹

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