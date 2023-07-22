有盈退休：All In 投銀債

真的可以實實在在地說，除非你是傻乎乎的長者，否則，豈會不投盡銀債，而將錢用來買入可能無升又無派息，甚至會狂瀉的股票？



投資幾十年，小弟從來未見過一種投資，有以下特色：一、有賺無蝕；二、絕對安全；三、保證息率高過定期存款；四、隨時可以取回成本加利息；五、利息準時過戶，絕不會過期；六、申請毋須手續費；七、不屬於金融機構，沒有人抽佣或行政費用，更不會結業。



銀債變相派錢給長者

由零開始，政府發銀債，根本是變相派錢給長者。更重要的是，提供一種百分百安全的「投資」，等他們不會「心多多，手痕痕」，將錢買甚麼股票或「無名腫毒」基金，結果給人合法地「搶」去你大部分老本。

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多年前，銀債第一次發行，不少長者抱有懷疑態度無申請，又或只申請少量「試沙煲」。結果，因認購反應平平而給幾個「知情人士」大量購入，讓他們大賺特賺。



之後，當個個知有着數時，卻遇上政府跟不上時勢，只發行二三百億元銀債，弄得不夠分配，申請者只得三五手，「點糖不甜，點鹽不鹹，得啖笑」。



降低門檻60歲可申請

其時，輿論一直要求政府發多點，否則，完全有違協助長者安全投資的原意。好了，終於近兩年，像樣一點，大家都分配到一、二十手。



不過，如今降低門檻，60歲都可以申請，立即令申請人數大大增加。所以，今次發行500到550億元，看來仍未夠分派。小弟的申請策略又如何？不勞心去估算會得幾多手，一於將所有閒錢「All In」博40手（40萬元），希望全中！若如此，1年就派2萬元利息，這樣先有多少看頭。



記住，5厘是保底！若利息及通脹向上，隨時會加碼！



許冠傑有隻歌仔——「咪當我老襯！」



小弟看銀債則是——「不投就正老襯！」

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍