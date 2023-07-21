  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】新淨裝修+高層單位　麗港城兩房叫價720萬

股樓投資 19:43 2023/07/21

分享：

分享：

樓市正在調整，不少上車客趁機搵盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為麗港城，最大賣點是位於市區，四通八達，而且是大型屋苑。如果以實用呎價計，麗港城比起近年推出的新界新盤相對低水。 

放盤單位為麗港城2期27座高層F室，實用面積517平方呎，兩房間隔，現叫價720萬元（最後更新日期），實用呎價13,926元。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。 

點擊圖片放大
+9
+8
放盤單位麗港城2期27座高層F室（物業編號：BA85682736）
實用面積517平方呎
間隔兩房
叫價720萬元
賣點

1. 獨家代理。

2. 靚裝抵住。

3. 廳房開揚光猛。

4. 九龍區藍籌屋苑，交通方便，配套完善。

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3K5hM1y

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

麗港城 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

SSD鬆綁即沽北角富雅兩房　帳面微賺30萬　不用損手離場

下一篇文章

【消費劵2023】用八達通收取消費券唔成功? 一文教曉你點做
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款