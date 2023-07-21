【帶你睇盤】新淨裝修+高層單位　麗港城兩房叫價720萬

樓市正在調整，不少上車客趁機搵盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為麗港城，最大賣點是位於市區，四通八達，而且是大型屋苑。如果以實用呎價計，麗港城比起近年推出的新界新盤相對低水。

放盤單位為麗港城2期27座高層F室，實用面積517平方呎，兩房間隔，現叫價720萬元（最後更新日期），實用呎價13,926元。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

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放盤單位 麗港城2期27座高層F室（物業編號：BA85682736） 實用面積 517平方呎 間隔 兩房 叫價 720萬元 賣點 1. 獨家代理。 2. 靚裝抵住。 3. 廳房開揚光猛。 4. 九龍區藍籌屋苑，交通方便，配套完善。

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