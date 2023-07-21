【帶你睇盤】新淨裝修+高層單位　麗港城兩房叫價720萬

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SSD鬆綁即沽北角富雅兩房 帳面微賺30萬 不用損手離場
樓市正在調整，不少上車客趁機搵盤。今次利嘉閣介紹的屋苑為麗港城，最大賣點是位於市區，四通八達，而且是大型屋苑。如果以實用呎價計，麗港城比起近年推出的新界新盤相對低水。
放盤單位為麗港城2期27座高層F室，實用面積517平方呎，兩房間隔，現叫價720萬元（最後更新日期），實用呎價13,926元。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。
|放盤單位
|麗港城2期27座高層F室（物業編號：BA85682736）
|實用面積
|517平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|720萬元
|賣點
1. 獨家代理。
2. 靚裝抵住。
3. 廳房開揚光猛。
4. 九龍區藍籌屋苑，交通方便，配套完善。
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢