SSD鬆綁即沽北角富雅兩房　帳面微賺30萬　不用損手離場

二手樓市整固，有業主三年前入市，額外印花稅徵稅期過去隨即售出單位，罕有獲利離場帳面微賺5%，世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，北角繼園台富雅花園，物業1座(金松閣)高層E室，單位實用面積約462平方呎，屬兩房間隔單位，向北面眺望樓景為主，成交價630萬元，實用呎價約13,636元，單位放盤1個月原先叫價為678萬元，最終減價48萬元成交，減幅達7%。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於2020年6月才以600萬元購入上址單位，持貨5年帳面獲利30萬元，期間升值5%，相信扣除釐印費等成本仍可微賺離場。

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